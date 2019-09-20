Google'ın Binali Yıldırım'a yaptığı sürpriz olay oldu!

AK Parti İzmir Milletveki Binali Yıldırım, ABD'ye gitti. Dünya devleri Apple ve Google'ı ziyaret eden Yıldırım ve beraberindekiler, ilk olarak dünyanın en büyük teknoloji şirketi Apple'a çıkarma yaptı. Apple yetkilileriyle Yıldırım ve beraberindeki heyet teknolojinin dünü ve bugünü üzerine konuştu.

Daha sonra Google'ı ziyaret eden Yıldırım, şirketin ülkemizdeki faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Google yetkilileri Yıldırım'a bir jestte bulunarak kahveleri Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Galatasaray figürüyle ikram etti. Yıldırım bu jest için, "Galatasaray'ın bu diyarlarda da taraftarı var sanırım" ifadelerini kullandı.