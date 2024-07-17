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Teknoloji Google'dan Vids Adımı: Yeni Yapay Zekâ Uygulamasını Piyasaya Sürüyor!
Teknoloji

Google'dan Vids Adımı: Yeni Yapay Zekâ Uygulamasını Piyasaya Sürüyor!

Yeniakit Publisher
2024-07-17 21:49:00 -
Google'dan Vids Adımı: Yeni Yapay Zekâ Uygulamasını Piyasaya Sürüyor!

Google, yapay zeka ile stok içeriklerden video sunumları hazırlamayı sağlayan Google Vids'i duyurdu.

Google, yeni video üretkenlik aracı olan Google Vids'i tanıttı. Kullanıcılar, yapay zeka desteği ile stok video ve resimlerden, seslendirmelerden ve dökümanlardan video sunumları hazırlayabiliyor.

Nisan ayında duyurulan Google Vids, Workspace Labs altında yer alıyor. Bu uygulama, Gemini yapay zekasını kullanarak mevcut şablonlar üzerinden video sunumları oluşturmayı kolaylaştırıyor. Vids, sıfırdan video üretmenin yanı sıra, kullanıcıların mevcut içeriklerle hızlı bir şekilde video oluşturmasına olanak tanıyor.

Uygulama, stok görseller ve videolar eklemeye imkan verirken, yapay zeka ile otomatik seslendirme de yapabiliyor. Ayrıca, konuşmalardaki duraklamalar ve gereksiz bölümler otomatik olarak tespit edilip kesilebiliyor. Kısacası, Google Vids, video ve sunum hazırlama sürecini önemli ölçüde basitleştiriyor.
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