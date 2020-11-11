Google'dan şok açıklama: 7 önemli güvenlik açığı tespit edildi
Google Project Zero ekibi Android, Chrome, Windows ve iOS'ta 7 önemli güvenlik açığı tespit edildiğini açıkladı.
ABD merkezli teknoloji devi Google, yazılımlar üzerindeki güvenlik açıklarını araştıran Project Zero ekibinin Android, Chrome, Windows ve iOS'ta 7 önemli güvenlik açığı tespit ettiğini açıkladı.
Şirketler, tespit edilen güvenlik açıklarına ilişkin bilgilendirildi. Söz konusu güvenlik açıkları hızlı bir şekilde giderilmiş olsa da Google, bilgisayar korsanlarının bu güvenlik açıklarından aktif bir şekilde faydanlandığını belirtti.