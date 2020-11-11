  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Google'dan şok açıklama: 7 önemli güvenlik açığı tespit edildi
Teknoloji

Google'dan şok açıklama: 7 önemli güvenlik açığı tespit edildi

Google Project Zero ekibi Android, Chrome, Windows ve iOS'ta 7 önemli güvenlik açığı tespit edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 21:30:00 -
Google'dan şok açıklama: 7 önemli güvenlik açığı tespit edildi

ABD merkezli teknoloji devi Google, yazılımlar üzerindeki güvenlik açıklarını araştıran Project Zero ekibinin Android, Chrome, Windows ve iOS'ta 7 önemli güvenlik açığı tespit ettiğini açıkladı.

Şirketler, tespit edilen güvenlik açıklarına ilişkin bilgilendirildi. Söz konusu güvenlik açıkları hızlı bir şekilde giderilmiş olsa da Google, bilgisayar korsanlarının bu güvenlik açıklarından aktif bir şekilde faydanlandığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden cephesinden dikkat çeken Türkiye açıklaması
Dünya

Joe Biden cephesinden dikkat çeken Türkiye açıklaması

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden’ın Diplomasi Danışmanı Michael Carpenter, Türkiye ile ilgili yaptığı açı..
Dengeleri değiştirecek gelişme: ABD'den 50 adet F-35 satışına onay!
Dünya

Dengeleri değiştirecek gelişme: ABD'den 50 adet F-35 satışına onay!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşik Arap Emirlikleri'ne savaş uçakları ve insansız hava araçları satışına onay verildiğini açıkladı. ..
Türkiye'nin Oruç Reis hamlesi Ayşe Hür'ün ayarlarını bozdu
Gündem

Türkiye'nin Oruç Reis hamlesi Ayşe Hür'ün ayarlarını bozdu

Terör sevici Ayşe Hür, sosyal medya hesabından yine ihanet dolu bir paylaşımda bulundu. Solakların kokuşmuş yazarı Türkiye'nin yeni NAVTEX i..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay