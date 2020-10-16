Google'dan şarkı bulma özelliği

Her geçen gün farklı bir yeniliğe imza atan ABD merkezli teknoloji devi Google, şimdi de pixel cihazları için şarkı bulma özelliği getirdi. Google Asistan'la entegre çalışacak olan bu özellik ile birlikte kullanıcılar, istedikleri bir şarkıyı mırıldanarak bulabilecek.

Gelişmiş bir yapay zeka ve sinirsel hesaplamalar kullanılarak geliştirilen söz konusu teknolojinin ses kaydı analizi yapabildiği ve dijital dalga biçimine dönüştürebildiği belirtildi.

Henüz sadece Pixel cihazlarda kullanılabilen bu özeliğin ilerleyen zamanlarda tüm Google kullanıcılarında kullanılabilir hale getirilmesi planlanıyor.