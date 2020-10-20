Google'dan bir karar daha! O uygulama için tarih verdi
Google, Güvenilir Kişiler uygulamasının kaldırılacağını açıkladı.
ABD merkezli teknoloji devi Google, güvenilen arkadaşların ve aile üyelerinin anlık konum bilgilerini kullanıcılarına aktaran Güvenilir Kişiler uygulamasının fişini çekmeye hazırlanıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu uygulamanın 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren kapatılacağı belirtildi.
Açıklamalara göre, uygulama 1 Aralık 2020 tarihinde kapatılacak. Ancak Güvenilir Kişiler uygulamasını Google Haritalar'a entegre edildiği için söz söz konusu özellikler Google Haritalar üzerinden kullanılabilecek.