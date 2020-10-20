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Teknoloji Google'dan bir karar daha! O uygulama için tarih verdi
Teknoloji

Google'dan bir karar daha! O uygulama için tarih verdi

Google, Güvenilir Kişiler uygulamasının kaldırılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 01:05:00 -
Google'dan bir karar daha! O uygulama için tarih verdi

ABD merkezli teknoloji devi Google, güvenilen arkadaşların ve aile üyelerinin anlık konum bilgilerini kullanıcılarına aktaran Güvenilir Kişiler uygulamasının fişini çekmeye hazırlanıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu uygulamanın 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren kapatılacağı belirtildi.

Açıklamalara göre, uygulama 1 Aralık 2020 tarihinde kapatılacak. Ancak Güvenilir Kişiler uygulamasını Google Haritalar'a entegre edildiği için söz söz konusu özellikler Google Haritalar üzerinden kullanılabilecek.

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