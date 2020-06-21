Google'dan Babalar Günü'ne özel mesaj

Google Babalar Günü için özel tasarladığı doodle'a tıklayanlar karşılarında 'Babalar Gününüz kutlu olsun, El işi yapalım' diye bir sekme ile karşılaşıyor.

Bu yolu izleyen kullanıcılar babaları için özel bir görsel oluşturup, bunu mail ya da link yolu ile gönderebiliyor.

Babalar Günü ne zaman diye düşünenler için gece 00.00'dan sonra yayına giren Google'ın babalar günü için hazırladığı bu tasarım hem kullanıcılar hem de babalar için güzel bir sürpriz oldu.