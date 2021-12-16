Google'dan aşı kararı!

CNBC’nin edindiği bir iç yazışmada çalışanlara, aşı durumlarını gösteren belgeleri yüklemeleri gerektiği belirtiliyor. Yazışmada aşı belgelerini sağlamayanların ücretsiz izne çıkarılıp ardından işten çıkarılacağı söyleniyor.

Bir şirket yetkilisi, ‘’Daha önce söylediğimiz gibi, aşı gereksinimlerimiz iş gücümüzü güvende ve hizmetlerimizi çalışır durumda tutabilmemizin en önemli yollarından biri.’ dedi ve sözlerine şöyle devam etti: ‘’Mümkün olan tüm çalışanlarımızın aşı olabilmesi için elimizden geleni yapmakta kararlıyız ve aşı politikamızın arkasında dimdik duruyoruz.’’

Bu senenin başında gönderilen yazışma, Google çalışanlarına aşı belgelerini temin etmeleri için 3 Aralık’a kadar zaman verdi. Belgeyi sağlayamayanlardan da sağlık muafiyeti ya da dini gerekçelerini iletmeleri istendi. Bu talebi gelecek yıl 17 Ocak’a kadar karşılamayanların, önce 30 günlük zorunlu ücretli izne ve ardından altı aya kadar ücretsiz izne çıkarılacağı belirtildi.

Kişisel ücretsiz izin süreci sonunda çalışanların işlerini kaybedeceği ifade edildi. Google bir süredir, defalarca ertelenen ofise nihai dönüş için çabalıyor ve bu süreçte şirket binasına dönenlerin aşılanmış olmasını bekliyor.