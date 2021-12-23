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Gündem “Google’dan arıyoruz” diyerek işte böyle dolandırdılar! Bu yönteme kurban gitmeyin
Gündem

“Google’dan arıyoruz” diyerek işte böyle dolandırdılar! Bu yönteme kurban gitmeyin

Dolandırıcıların vatandaşları kandırmak için kullandıkları yöntemleri her geçen gün bir yenisi ekleniyor. İzmir’de “Google’dan arıyoruz” diyerek 3 milyon lira toplayarak büyük bir vurguna imza atıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 17:12:00 -
“Google’dan arıyoruz” diyerek işte böyle dolandırdılar! Bu yönteme kurban gitmeyin

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Karşıyaka'daki bir çağrı merkezinin çalışanların çok sayıda kişiyi dolandırdığını tespit etti. 

Olayda çağrı merkezi çalışanlarının avukatlık ve muhasebe büroları başta olmak üzere farklı iş kollarındaki firmaları Google'dan aradıklarını söyleyip, Google Maps üzerinden harita güncellemesi yapılması gerektiğini, yapılmaması durumunda şirket bilgilerinin kalıcı olarak silineceğini belirttikleri öğrenildi.

Bu işlem karşılığında da  500 ile 1500 lira arasında para topladıklarını tespit edildi.

3 milyon liralık dolandırıcılık

Ekipler, çok sayıda mağdurun olduğunu ve şüphelilerin yaklaşık 3 milyon liralık dolandırıcılık yaptıklarını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, dolandırıcılıkta kullandıkları 24 laptop, hazır konuşma metinleri, iş başvurusunda bulunan personele ait CV'ler, sözde Google sözleşme evrakları, müştekilere ait bilgiler ele geçirildi. 6 şüpheli savcının talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü bildirildi.

 

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