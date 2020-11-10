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Teknoloji Google'da yeni dönem: O uygulama ücretli oldu
Teknoloji

Google'da yeni dönem: O uygulama ücretli oldu

Son zamanlarda birçok yeni özelliğe imza atan teknoloji devi Google, Fotoğraflar özelliği için yeni bir ücretlendirme dönemi başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 22:12:00 -
Google'da yeni dönem: O uygulama ücretli oldu

ABD merkezli teknoloji devi Google, Fotoğraflar özelliği için yeni bir dönem başlattı. Şirket, söz konusu özelliği için yeni bir ücretlendirme yayınladı.

Google tarafından geliştirilen söz konusu uygulama, kullanıcılara hem fotoğraf saklama hem de fotoğraf düzenleme imkanı sunuyordu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Fotoğraflar uygulaması için yeni bir düzenleme yapılacağı da ifade edildi.

Ancak uygulamayı kullanabilmek için ödenmesi gereken ücret henüz belli olmadı.

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