Google'da yeni dönem: O uygulama ücretli oldu

ABD merkezli teknoloji devi Google, Fotoğraflar özelliği için yeni bir dönem başlattı. Şirket, söz konusu özelliği için yeni bir ücretlendirme yayınladı.

Google tarafından geliştirilen söz konusu uygulama, kullanıcılara hem fotoğraf saklama hem de fotoğraf düzenleme imkanı sunuyordu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Fotoğraflar uygulaması için yeni bir düzenleme yapılacağı da ifade edildi.

Ancak uygulamayı kullanabilmek için ödenmesi gereken ücret henüz belli olmadı.