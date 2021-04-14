Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Tilos ve İncirli (Nisiros) adaları arasındaki bölgede dün gece saat 23.28'de Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre 5.3 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Sarsıntı, Datça ve köyleri, Marmaris ve Bodrum'da şiddetli biçimde hissedildi. Şiddetli deprem sonrası100’den fazla artçı sarsıntı medyana geldi.

Google’da trend oldu

Ege’de meydana gelen deprem sonrası panikleyen ve depremin şiddetini merak eden vatandaşlar, arama motorlarına sarıldı. Dünyanın en çok kullanılan aram motoru Google’da ‘Son depremler’ araması trend oldu.