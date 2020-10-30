Google’da saniyede 40 bin arama yapılıyor

Microsoft çatısı altında faaliyet gösteren Bing ise yüzde 2,83 oranında piyasa değerine sahip. Listede yer alan diğer arama motorları ise yüzde 1,59 ile Yahoo, yüzde 1,14 ile Baidu ve yüzde 0,5 ile Yandex oldu. Google piyasa değeri açısından yüzde 82.04 ile Türkiye’de de birinci sırada yer alırken, Yandex yüzde 14,41 ile ikinci sırada yer alıyor. Google’ın sahip olduğu “Chrome” tarayıcısı yüzde 66.3 piyasa değeri ile ilk sırada yer alırken onu, yüzde 16,76 ile Safari, yüzde 4,08 ile Firefox takip ediyor.