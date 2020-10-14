Google'da bir devir sona erdi
Teknoloji devi Google, Play Music mağazasını kapatma kararı aldı.
ABD merkezli teknoloji devi Google, Play Music mağazasını kapatma kararı aldı. Şirket, Google Play Music kullanıcılarının artık Youtube Music'e yönlendirildiğini belirtti.
Google tarafından yapılan açıklamada, kullanıcılar YouTube Music'e davet edilirken, aktarım için Google Paket Servisi'nin de kullanılabileceği de hatırlatıldı.
Açıklamada, "Bu yılın sonunda Google Play Müzik uygulamasına erişiminizi kaybedeceksiniz." ifadelerine yer verildi.