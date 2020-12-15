Google'a karanlık mod özelliği geliyor

Karanlık mod, son zamanların en popüler özelliklerinden biri olmayı başardı. Pek çok uygulama, kullanıcılar tarafından da oldukça tercih edilen karanlık mod özelliğine kavuştu. Görünüşe göre Google da karanlık mod özelliği için kolları sıvadı.

ABD merkezli teknoloji devinin, masaüstü bilgisayarlardaki web aramaları için karanlık mod özelliğini test etmeye başladığı öne sürüldü.

Daha önce YouTube, YouTube TV, YouTube Music, Google Keep ve Chrome gibi uygulamalar da karanlık mod özelliğini yayınlamıştı.

Şirket tarafından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak söylentilere göre, henüz test aşamasında olan özelliğin 2021 Ocak'ta yayınlanması planlanıyor.