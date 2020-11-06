  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Google'a dev özellik geliyor!
Teknoloji

Google'a dev özellik geliyor!

Google, Mesajlar uygulaması için planlanmış mesajlar özelliğini test etmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 05:07:00 -
Google'a dev özellik geliyor!

ABD merkezli teknoloji devi Google, Mesajlar uygulaması için planlanmış mesajlar özelliğini test etmeye başladı. Kullanıcılar, bu özellikle birlikte mesajlarını planlayarak belirli bir gün ve saatte gönderebilecek.

Ayrıca kullanıcılar, mesajın gönderileceği süre boyunca mesajla ilgili düzenlemeler yapabilecek, isterlerse planlanmış mesaj gönderimini iptal edebilecek.

Henüz test aşamasında olan söz konusu özelliğin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fahrettin Koca'dan kokuşmuş mahallenin sunucusu Öykü Serter'e tokat gibi cevap
Gündem

Fahrettin Koca'dan kokuşmuş mahallenin sunucusu Öykü Serter'e tokat gibi cevap

Solak troller ve kokuşmuş magazin mahallesinin yıllanmış sunucusu Öykü Serter, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İzmi..
Mete Yarar'dan flaş açıklamalar: Bizi büyük bir huzur bekliyor
Gündem

Mete Yarar'dan flaş açıklamalar: Bizi büyük bir huzur bekliyor

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, ABD'deki seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.
Koronavirüse yakalanmıştı! Süleyman Soylu'dan flaş açıklama
Gündem

Koronavirüse yakalanmıştı! Süleyman Soylu'dan flaş açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs tedavisinin artık evde devam edileceğini belirterek eşinin ve kızının testinin negatife..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay