Google'a dev özellik geliyor!
Google, Mesajlar uygulaması için planlanmış mesajlar özelliğini test etmeye başladı.
ABD merkezli teknoloji devi Google, Mesajlar uygulaması için planlanmış mesajlar özelliğini test etmeye başladı. Kullanıcılar, bu özellikle birlikte mesajlarını planlayarak belirli bir gün ve saatte gönderebilecek.
Ayrıca kullanıcılar, mesajın gönderileceği süre boyunca mesajla ilgili düzenlemeler yapabilecek, isterlerse planlanmış mesaj gönderimini iptal edebilecek.
Henüz test aşamasında olan söz konusu özelliğin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.