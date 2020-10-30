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Teknoloji Google'a dev özellik geliyor
Teknoloji

Google'a dev özellik geliyor

Google, Play Store'da aynı kategoride bulunan uygulamaları karşılaştıran bir özelliği test etmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 05:24:00 -
Google'a dev özellik geliyor

ABD merkezli teknoloji devi Google, Play Store'da aynı kategoride bulunan uygulamaları belirli kıstaslara göre karşılaştıran bir özelliği test etmeye başladı.

Söz konusu özellik, Play Store'un 22.4.28 kodlu sürümünde ortaya çıktı. Kullanıcılar, bu özellik ile birlikte daha kullanışlı bir uygulamaya kolayca erişebilecek.

Yeni özelliğin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

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