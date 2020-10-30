Google'a dev özellik geliyor
Google, Play Store'da aynı kategoride bulunan uygulamaları karşılaştıran bir özelliği test etmeye başladı.
ABD merkezli teknoloji devi Google, Play Store'da aynı kategoride bulunan uygulamaları belirli kıstaslara göre karşılaştıran bir özelliği test etmeye başladı.
Söz konusu özellik, Play Store'un 22.4.28 kodlu sürümünde ortaya çıktı. Kullanıcılar, bu özellik ile birlikte daha kullanışlı bir uygulamaya kolayca erişebilecek.
Yeni özelliğin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.