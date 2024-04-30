Google, zam yapacak! Türkiye için karar ilan edildi: O tarihte gerçekleşecek... Önemli açıklamalar

ABD merkezli teknoloji devi Google, Türkiye ile ilgili yeni bir karar aldığını açıkladı. Google Ads sistemi üzerinden reklamları aktif eden kullanıcıları etkileyen bu yeni karar, reklamverenlerin maliyetlerinin yükselmesine yol açacak.

Google'ın aldığı karar, bir e-posta ile Google Ads abonelerine bildirildi. Yapılan açıklamada, Google'ın reklamlar için aldığı ek ücretlerin artırılacağı ifade edildi. Google, değişikliğin 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacağını duyurdu.

Google ek ücretleri yüzde 5'ten yüzde 7'ye çıkarılacak

Google'ın açıklamasına göre bugüne dek yüzde 5 olarak uygulanan ek ücretler, 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yüzde 7 olarak uygulanacak. Yani Google Ads abonelerinin maliyetleri, yüzde 2 civarında artış gösterecek. Google, Türkiye'deki yasal düzenlemeler nedeniyle ek ücretlerde artış yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

webtekno.'ya göre: Google'ın aldığı karar sadece Türkiye özelinde değil. Şirket, İtalya ve İspanya için de ek ücret oranını artırdı. Ancak o ülkelerdeki oranlar biraz daha farklı. Bu bağlamda; İtalya'daki ek ücret oranı yüzde 2'den yüzde 2,5'e, İspanya'daki ek ücret oranı ise yüzde 2'den yüzde 3'e çıkarıldı.

Google'ın gönderdiği e-postaya ait ekran görüntüsü:

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