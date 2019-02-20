Google yeni projesiyle bedava internet dağıtacak

Google Station projesi ilk olarak Tayland, Meksika ve Hindistan gibi ülkelerde başlatıldı. Şimdi bu projenin yeri ise Filipinler oldu. Google tarafından sunulan bu hizmet ülke genelinde 50 tane farklı nokta sayesinde bedava internet dağıtımı olacaktır.

Filipinler’inde bu duruma dâhil olması ardından bu proje içinde ücretsiz Wi-Fi noktası dağıtımı olacak. Fakat ücretsiz internet olması da ömür boyu sürmeyecek bu durumun belirli bir süresi olacaktır.

30 dakika olacak

Elde edilen bilgilere göre kullanıcıların bu Wi-Fi noktalarına bağlı kalma süreleri 30 dakika olacaktır. 30 dakika sonra da kullanıcıların yeniden giriş yapması gerekecektir.

Bu durumun yapılma amacı da ücretsiz verilen hizmetin çökmemesi adına 30 dakika boyunca sürecek ve sonra tekrar bağlanmak isterseniz yeniden giriş olması gerekecektir. Bu durum sayesinde de sistemde çökme yaşanmayacaktır.

Aynı zamanda internet hızı da belli bir seviyede tutulacaktır. Google, Station projesini Şubat ayının sonlarına doğru aktif hale getirecektir. Google tarafından çıkarılan bu proje bedava internet hizmetini her geçen gün daha da aktif duruma getirilmesini sağlıyor.