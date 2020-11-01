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Teknoloji Google yeni hizmetini duyurdu
Teknoloji

Google yeni hizmetini duyurdu

Google, yeni VPN hizmetini duyurdu. Şu an için sadece ABD'deki Android kullanıcıları tarafından kullanılan yeni hizmet, ilerleyen zamanlarda Windows, Mac ve iOS için de kullanılabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 04:08:00 -
Google yeni hizmetini duyurdu

ABD merkezli teknoloji devi Google, 'Google One' paketleri kapsamında sunulan kendi VPN hizmetini resmen duyurdu. Şu an için sadece ABD'deki Android kullanıcıları tarafından kullanılabilen yeni hizmetin ilerleyen zamanlarda Windows, Mac ve iOS platformlarında da kullanılabilir hale getirileceği belirtildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, bu hizmetten faydalanabilmek için kullanıcıların 2 TB depolama alanı sunan paketi kullanması gerektiği aktarıldı.

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