Google yeni hizmetini duyurdu

ABD merkezli teknoloji devi Google, 'Google One' paketleri kapsamında sunulan kendi VPN hizmetini resmen duyurdu. Şu an için sadece ABD'deki Android kullanıcıları tarafından kullanılabilen yeni hizmetin ilerleyen zamanlarda Windows, Mac ve iOS platformlarında da kullanılabilir hale getirileceği belirtildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, bu hizmetten faydalanabilmek için kullanıcıların 2 TB depolama alanı sunan paketi kullanması gerektiği aktarıldı.