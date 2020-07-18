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Dünya

Google ve Apple'a 'Filistin tepkisi! Bakın ne yaptılar

İslami Cihad Hareketi, ABD'li teknoloji şirketleri Google ve Apple'ın harita uygulamalarından Filistin'i silmesini "işgalci İsrail'in yandaşlığı" olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 17:44:00 -
Google ve Apple'a 'Filistin tepkisi! Bakın ne yaptılar

İslami Cihad Hareketi, ABD'li teknoloji şirketleri Google ve Apple'ın harita uygulamalarından Filistin'i silmesini "işgalci İsrail'in yandaşlığı" olarak nitelendirdi. Hareketten yapılan yazılı açıkalamada, "Bu uygulama, hak ve adaletin ihlalidir, işgalcilerin ve ırkçı Siyonistlerin yandaşlığını yapmaktır." ifadelerine yer verildi.

Bunun gerçekleri değiştiremeyecek "umutsuz bir girişim" olduğu kaydedilen açıklamada, "Filistin, halkların ve milletlerin bilincinde kök salmaya devam edecek ve geçersiz bir uygulamayla silinemeyecek." denildi.

Orta Doğu, ABD ve Rusya ile ilgili haber yapan AS-Source News sitesi, dün Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda, Google ve Apple'ın harita uygulamalarından Filistin'i sildiğini duyurmuştu.

Site, ABD'li iki şirketin bu adımına karşılık, aramalarında Filistin'in çıktığı bir başka harita uygulaması Yandex Maps'i kullanma çağrısında bulunmuştu.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de dün yaptığı açıklamada, ülkesinin, Google ve Apple'ın yaptığına karşı atılacak yasal adımları görüştüğünü söylemişti.

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