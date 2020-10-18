Google o uygulamayı kaldırıyor

ABD merkezli teknoloji devi Google, Hangouts isimli mesajlaşma uygulamasının fişini çekmeye hazırlanıyor. Şirket, yayınladığı bir blog yazısında söz konusu uygulamanın kaldırılacağını duyurdu. 2021 yılı itibarıyla başlayacak süreç ile birlikte kullanıcılar, Google Meet ve Google Chat uygulamalarını kullanacak.

Şirketin açklamalarına göre, Google Workspace altyapısında sunulan Google Chat, 2021 yılında ana sohbet uygulaması olarak kullanılacak. Ancak Hangouts isimli mesajlaşma uygulamanın tam olarak ne zaman kaldırılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.