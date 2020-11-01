Google Meet'e kişileştirilmiş arka plan özelliği geliyor

Teknoloji devi Google, yayınladığı bir blog yazısında kendi video konferans uygulaması Google Meet için yeni özelliğini duyurdu. Söz konusu özellik ile birlikte Google Meet kullanıcıları, görüşmeler sırasında kişiselleştirilmiş arka planlar kullanabilecek.

Şirketin açıklamalarına göre bu özellik şimdilik sadece Windows ve Mac cihazlarda kullanılabilecek. Ancak ilerleyen zamanlarda mobil cihazlarda da yayınlanacak.

Google CEO'su Sundar Pichai, yaptığı bir açıklamada Meet uygulaması üzerinden günde 235 milyon görüşme gerçekleştiğini ifade etti.