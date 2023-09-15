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Teknoloji Google masumum dedi, ama 93 milyon doları...
Teknoloji

Google masumum dedi, ama 93 milyon doları...

Yeniakit Publisher
2023-09-15 10:48:00 -
Google masumum dedi, ama 93 milyon doları...

Teknoloji şirketi Google, ABD'nin California eyaletinde, "konum izleme uygulamaları konusunda tüketicileri yanıltmakla" suçlandığı davada, 93 milyon dolar para ödeme konusunda eyaletle anlaşmaya vardı.

Teknoloji şirketi Google, ABD'nin California eyaletinde, "konum izleme uygulamaları konusunda tüketicileri yanıltmakla" suçlandığı davada, 93 milyon dolar para ödeme konusunda eyaletle anlaşmaya vardı.

California Başsavcısı Rob Bonta, yaptığı yazılı açıklamada, yürüttükleri soruşturmada, Google'ın kullanıcıların konum izini kapattıklarında takibin bırakıldığını belirtmesine rağmen hareket izlerini izlemeyi sürdürdüğü sonucuna vardıklarını belirtti.

Google'ın ticari kazancı uğruna kullanıcıların hareketlerini izleme devam ettiğini bildiren Bonta, "Bu kabul edilemez ve bugünkü uzlaşmayla Google'ı sorumlu tutuyoruz." ifadesini kullandı.

Anlaşma kapsamında Google, California eyaletine 93 milyon dolar ödeyecek.

Google, bu konuda herhangi bir hatası olmadığını belirtirken, anlaşma kapsamında bazı kısıtlamaları kabul etti.
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