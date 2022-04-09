Google kritik soruna böyle çözüm buldu! Çoklu arama özelliği uygulamaya alınıyor

Shift Delete'den Ömer Dursun'un haberine göre bundan böyle Google Lens'te görsel ve metin birlikte aranabilecek. Uygulamaya alınacak çoklu arama özelliğinin önemli bir açığı kapatması bekleniyor.

Google'da, çoklu arama adlı yeni uygulamayla görselle yapılan bir arama metinle desteklenebilecek.

Görsel kullanılarak arama yapılabilecek

Google, aynı anda metin ve görselin bir kombinasyonunu kullanarak internette arama yapmanın yeni bir yolunu sundu. Google Lens için tasarlanan yeni çoklu arama, aranan eşyayı bulmak için aynı zamanda metin kullanmaya izin verecek.

Vitrinden çekilen fotoğrafla kıyafet internetten bulunacak

ile Google tarafından geçtiğimiz yıl test edilmeye başlanılan çoklu arama özelliği, ilk aşamada ABD’deki kullanıcılar için kullanıma sunulacak. Özellikle alışveriş aramalarını özelleştirmeye izin veren yeni arama seçeneği ile örneğin vitrinde görülen bir kıyafeti internette bulmak çok daha kolay hale gelecek.

Google Lens uygulamasıyla birlikte kullanıma açılan yeni arama özelliği, Google tarafından şu örneklerle anlatıldı:

Şık bir turuncu elbisenin ekran görüntüsünü kaydedin ve örneğin yeşil rengini bulmak için “yeşil” aramasını ekleyin.

Yemek takımınızın fotoğrafını çekin ve uygun bir masa bulmak için “sehpa” aramasını ekleyin. Biberiye bitkinizin fotoğrafını çekin ve “bakım talimatları” aramasını ekleyin.