  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Google kendini aştı! Yapay zekası sizin yerinize cevap verecek
Teknoloji

Google kendini aştı! Yapay zekası sizin yerinize cevap verecek

Yeniakit Publisher
2023-08-11 03:03:00 -
Google kendini aştı! Yapay zekası sizin yerinize cevap verecek

Google klavye uygulaması Gboard, yapay zeka desteğiyle birlikte sizin yerinize bile cevap verecek.

Google’ın Android için varsayılan klavyesi Gboard, yapay zeka tabanlı yeni özellikler alıyor. Uygulamanın beta güncellemesinde paylaşılan özellikler arasında yapay zeka ile düzeltme desteği, yapay zekalı emojiler, el yazısı desteği ve daha fazlası yer alıyor.

Gboard; yapay zeka ile hatalarınızı bulacak, emoji üretecek

Gboard için 13.3 sürümünde görülen özellikler, yapay zeka odaklı olmasıyla dikkat çekiyor. İlk olarak Google, üretken yapay zeka ile cümlelerdeki dil bilgisi hatalarınızı düzeltecek. Ayrıca tonlama önerisi vererek, bir cümleyi profesyonel veya rahat tonda yazmanıza yardımcı olacak.

Öte yandan “Emogen” isimli yeni bir emoji üretme aracı alıyor. Araç sayesinde yazı olarak belirttiğiniz ifadeler yapay zeka ile emoji haline dönüştürülecek. Bu da kendinize özgü emojiler oluşturabileceğiniz anlamına geliyor. Google’ın şu anda Emoji Kitchen adında, farklı emojileri birleştirme özelliğine sahip olduğunu belirtelim.

Dikkat çeken bir diğer özellik ise kullanıcıların metinleri kalem kullanarak yazmasına olanak tanıyan el yazısı desteği oldu. Bu yenilik, cihazlara kalem ile daha fazla işlev sağlayacak. Örneğin kelimelerin üzerini çizebilecek, seçmek için kelimeleri daire içine alabilecek ve ayrıca boş satırları silebileceksiniz.

Klavye ayrıca sesli yazma etkinleştirildiğinde kendini küçültecek. Böylece kullanıcıların ekran alanından kazanmasını sağlayacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Google, yapay zeka özellikleriyle yapılan metin etkileşimlerinin, 60 gün boyunca sunucularında kayıtlı kalacağını ifade etti. Ancak bu özelliklerin beta sürümünde sunulduğunu ve henüz tüm kullanıcılar için açılmadığını belirtmek gerekiyor.

Kaynak: Shiftdelete

Google Chrome'dan mobil kullanıcılar için 4 yeni özellik!
Google Chrome'dan mobil kullanıcılar için 4 yeni özellik!

Teknoloji

Google Chrome'dan mobil kullanıcılar için 4 yeni özellik!

Google’dan herkesi şaşırtan hizmet
Google’dan herkesi şaşırtan hizmet

Teknoloji

Google’dan herkesi şaşırtan hizmet

Google’dan dev hizmet! Bilgileriniz internete düştü mü?
Google’dan dev hizmet! Bilgileriniz internete düştü mü?

Teknoloji

Google’dan dev hizmet! Bilgileriniz internete düştü mü?

Google’daki istenmeyen görüntüler kaldırılabilecek
Google’daki istenmeyen görüntüler kaldırılabilecek

Teknoloji

Google’daki istenmeyen görüntüler kaldırılabilecek

Google'a göre iPhone'dan Android'e geçmek için nedenler
Google'a göre iPhone'dan Android'e geçmek için nedenler

Teknoloji

Google'a göre iPhone'dan Android'e geçmek için nedenler

Elon Musk, Google’a rakip olacak
Elon Musk, Google’a rakip olacak

Teknoloji

Elon Musk, Google’a rakip olacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23