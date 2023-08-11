Google kendini aştı! Yapay zekası sizin yerinize cevap verecek

Google’ın Android için varsayılan klavyesi Gboard, yapay zeka tabanlı yeni özellikler alıyor. Uygulamanın beta güncellemesinde paylaşılan özellikler arasında yapay zeka ile düzeltme desteği, yapay zekalı emojiler, el yazısı desteği ve daha fazlası yer alıyor.

Gboard; yapay zeka ile hatalarınızı bulacak, emoji üretecek

Gboard için 13.3 sürümünde görülen özellikler, yapay zeka odaklı olmasıyla dikkat çekiyor. İlk olarak Google, üretken yapay zeka ile cümlelerdeki dil bilgisi hatalarınızı düzeltecek. Ayrıca tonlama önerisi vererek, bir cümleyi profesyonel veya rahat tonda yazmanıza yardımcı olacak.

Öte yandan “Emogen” isimli yeni bir emoji üretme aracı alıyor. Araç sayesinde yazı olarak belirttiğiniz ifadeler yapay zeka ile emoji haline dönüştürülecek. Bu da kendinize özgü emojiler oluşturabileceğiniz anlamına geliyor. Google’ın şu anda Emoji Kitchen adında, farklı emojileri birleştirme özelliğine sahip olduğunu belirtelim.

Dikkat çeken bir diğer özellik ise kullanıcıların metinleri kalem kullanarak yazmasına olanak tanıyan el yazısı desteği oldu. Bu yenilik, cihazlara kalem ile daha fazla işlev sağlayacak. Örneğin kelimelerin üzerini çizebilecek, seçmek için kelimeleri daire içine alabilecek ve ayrıca boş satırları silebileceksiniz.

Klavye ayrıca sesli yazma etkinleştirildiğinde kendini küçültecek. Böylece kullanıcıların ekran alanından kazanmasını sağlayacak.

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Google, yapay zeka özellikleriyle yapılan metin etkileşimlerinin, 60 gün boyunca sunucularında kayıtlı kalacağını ifade etti. Ancak bu özelliklerin beta sürümünde sunulduğunu ve henüz tüm kullanıcılar için açılmadığını belirtmek gerekiyor.

Kaynak: Shiftdelete