Google ile ilgili olay iddia! Türkiye'de böyle oyun çeviriyorlar

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Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Google ile ilgili ortaya atılan iddia bir anda dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye'deki algoritmalarını değiştirdiği ifade edilen Google'da gündemle ilgili aranan tüm içeriklerde Duvar, Birgün ve T24'ün haberlerini öne çıkarıyor.

Kısacası Google'da içerik arayan tarafsız bir kişi; muhalif söyleme yönlendiriliyor

Dikkatleri üzerine çeken iddianın sahibi olan sosyal medyadaki kullanıcı; Mısır'da seçimle iktidara gelen Muhammed Mursi'yi deviren olayları yönlendiren kişinin de Google'ın ülke müdürü çıktığını hatırlattı.

Google Algoritması Nedir?

Google algoritması, kelimeleri yapay zekâsı sayesinde tanımlar. Bulmak istediğiniz, sonsuz web sayfası değil, sorunuzun yanıtıdır. Algoritmalar, size tam olarak istediğiniz bilgileri vermek için ipuçlarını araştıran bilgisayar programlarıdır.