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Teknoloji

Google Haritalar Android'de trafik ışıklarını göstermeye başladı

Google Haritalar'ın Android sürümüne kullanıcılara hem navigasyon hem de gezinti modunda trafik ışıklarını gösteren özellik eklendi.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 15:06:00 -
Google Haritalar Android'de trafik ışıklarını göstermeye başladı

Bir yıl önce iOS 13'ün piyasaya sürülmesiyle Apple, Apple Haritalar'a Google Haritalar'ın bile henüz uygulamadığı bir özellik ekledi. Apple, trafik ışıklarını ve durma işaretlerini uygulamaya koymuştu. Her ikisi de sürücülere bir sonraki konumlarına gittiklerinde ekstra bilgi veriyordu. Şimdiye kadar Google Haritalar bu özelliğe sahip değildi.

Şimdiyse Google, Haritalar'a trafik ışıkları ekliyor gibi görünüyor. Küçük trafik ışıkları simgesi henüz görülmesi kolay değil . Google, kullanıcıların ışıklar hakkında aktif olarak bilgilendirilmesine izin vermiyor. Ancak simgeler daha anlamlı bilgiler için bir başlangıç olabilir.

Edinilen bilgilere göre Google Haritalar'ın trafik ışığı simgeleri, kullanımda olduğunda hem gezinti hem de navigasyon modunda kullanılabilecek.

Google Haritalar'ın trafik ışıkları özelliğinin ilerleyen süreçte daha geliştirilmesi bekleniyor.

Kaynak: Posta

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