0553 313 94 23

Google, haber kuruluşlarından 4,7 milyar dolar kazandı

Amerikan teknoloji devi Google, online olarak hizmet veren haber kuruluşlarının ürettiği içeriklerden geçen yıl 4,7 milyar dolar gelir elde etti

11 Haziran 2019 Salı 08:32
Google, haber kuruluşlarından 4,7 milyar dolar kazandı

İSTANBUL (AA) - Amerikan teknoloji devi Google, online olarak hizmet veren haber kuruluşlarının ürettiği içeriklerden geçen yıl 4,7 milyar dolar kazandı.

Amerikan basın meslek birliği News Media Alliance'nin araştırmasına göre, Google, sayfa trafiğini ve gelirlerini artırma amacıyla haberleri yoğun olarak kullanıyor.

Şirket geçen yıl haber kuruluşlarının ürettiği içerikler aracılığıyla 4,7 milyar dolar gelir sağladı. Google'ye karşılık tüm Amerikan haber endüstrisi ise dijital reklamlardan 5,1 milyar dolar gelir elde etti.

Google, kullanıcıların haber içeriklerine erişimini kolaylaştırma amacıyla arama motorunun algoritmasını geliştirerek haberlerin listelenme biçimini değiştirmişti. Şirket, arama motoru ve mobil cihazlar için geliştirdiği Google Haberler uygulaması aracılığıyla birçok medya kuruluşundan gelen haber içeriklerini tek bir platform üzerinden kullanıcılara servis ediyor.

- Aramaların yüzde 40'ı haberlerle ilgili

Araştırmaya göre, Google'da yapılan trend aramaların yüzde 40'ı haber içerikleriyle ilgili aramalardan oluşuyor. Bunun yanı sıra Google'nin varlıkları 2009 ile 2018 yılları arasında her yıl ortalama yüzde 22 artarken, şirketin Google Haberler servisine erişim sağlayan tekil kullanıcı sayısı yılda yüzde 23 artış gösterdi. Haber servisine erişim sağlayan kullanıcı sayısındaki artışın, şirketin varlıklarının büyüme oranından fazla olması, haber içeriklerinin Google için taşıdığı önemi ortaya koyuyor.

Araştırmada ayrıca, Google'nin haber içerikleri için medya kuruluşlarına herhangi bir ücret ödemediği ancak bu içerikler aracılığıyla ciddi oranda sayfa trafiği ve gelir elde ettiğine değinildi.

Google’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, yapılan araştırmanın hesaplamalarının yanlış olduğunu ve haber aramalarının büyük çoğunluğunda reklam gösterimi yapmadıklarını belirtildi.

Açıklamada "Google Haberler uygulaması ve arama motoru, haber yayıncılarının internet sayfalarına ayda 10 milyarın üzerinde trafik sağlıyor, abonelik satışlarını ve reklam gelirlerini artıyor. Dünyadaki tüm haber yayınlayıcılarını destekleyici bir teknoloji ve reklam partneri olmak için çok çalışıyoruz." Denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 08:32
  1. Google
  2. HABER

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP kıyımına adalet yürüyüşü
    1. CHP kıyımına adalet yürüyüşü
    2. Bakan Dönmez İstanbul'da..
    3. Edirne 'mor turizmde' konuklarını..
    4. Doç. Dr. Taner Çevik: “Teknoloji..
    5. Oltadan evlilik teklifi çıktı
    6. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    7. Aliağa’da “Kaç Baba Kaç” kahkahaya..
    8. İran New York Times muhabirinin..
    9. Posof Savaşır köyünde heyelan
    10. Çin’de sel 2 milyon kişiyi etkiledi: 7..
    11. RTÜK iddialara cevap verdi! ‘Dizi o..
    12. Koç, CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    13. Borsa güneyükselişle başladı
    14. Kanada’de tek kullanımlık plastikler..
    15. Dışarıdan harabe ama içerisi tarih..
    16. Kırklareli’de 7 günde 96 kişi kaçak..
    17. İcradan satılık hastane
    18. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu,..
    19. "Gülen o isimle anlaşamayınca intihar..
    20. (Özel) 10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun
    21. Sudan’da, protestoculara şiddet..
    22. Gram altın 246 lira seviyelerinde
    23. Başhekim Gezer’den uyarı: Yiyeceklerde..
    24. Endemik bitkiler, doku kültürü..
    25. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın..
    26. Kalaycılıkta rüzgar tersine döndü
    27. Hidayet Dede’nin hayat mücadelesi;..
    28. İGDAŞ'tan Saadet'in adayına yalanlama!
    29. Mar Ahron Manastırı tarihe ışık tutuyor
    30. Kaçak elektrikle bitcoin madenciliğine..
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı