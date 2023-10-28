Google, gündeme oturan ANC Kulaklık özelliği ile rakiplere karşı bir sonraki ralliye hazır! Ses getirecek kararı aldı
Google yeni hedefini belirledi, duyurdu: ANC kulaklıklara kalp atışı algılama özelliği getirecek haberin ardından yazılım yüklemesi ile hemen yüklenebilecek paylaşımı geldi. Rakipleri için bir adeta bu özellik ile uyardı: Duyan şaşkına döndü. Büyük ses getirecek özellik konusunda karar aldı. Peki şirket bunu nasıl yapacak? İşte ayrıntılar!
Google, aktif gürültü engelleyici veya aktif gürültü azaltıcı (ANC) kulaklıklara yeni bir özellik için hazırız derken en yakın zaman da getireceğini söyledi. Şirket, kulaklıklara bazı sinyaller göndererek kalp atış hızı ölçebilme özelliğini yükleyecek.
Yazılım Yükseltmesi ile Yüklenecek! Duyan oraya koşacak
Kalp atış hızı algılama özelliği, kulaklıklara basit bir yazılım yükseltmesiyle yüklenecek. Şirketin araştırmalarına göre kulak kanalı, sağlık bilgilerini algılamak için ideal bir yer. Bu sebeple kulaklıklar kalp atış hızını ölçmek için uygun olacak.
Google, ANC Kulaklıklara Kalp Atışı Algılama Özelliği Getirecek!
Bir ANC kulaklığının hoparlörleri aracılığıyla düşük yoğunluklu bir ultrason araştırma sinyali kullanılarak ölçüm yapılacak. Bu sinyal, geri bildirim mikrofonları aracılığıyla küçük kulak kanalındaki yankıları tetikleyecek.
tamindir'de yer alan haberde: Şirket, kalp atış hızını ölçen en iyi frekansı bulmak ve yüksek kaliteli nabız dalga formu elde etmek için ses pletismografisine (APG) ilişkin araştırmalar yaptı. Araştırmayı 153 kişiyle iki grup hâlinde gerçekleştirdi ve sonucunda APG'nin %3,21 ortalama hata ile genellikle doğru çalıştığını gözlemledi.
Kulaklığın ölçümlerde müzikten, kulak tıkanıklığından ve vücut hareketlerinden etkilenmeyeceği söylendi.
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