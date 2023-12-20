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Teknoloji Google, Epic Games davasında sona geliniyor
Teknoloji

Google, Epic Games davasında sona geliniyor

Yeniakit Publisher
2023-12-20 08:41:00 -
Google, Epic Games davasında sona geliniyor

Google ve Epic Games davasında artık bir kararın ortaya çıkması söz konusu. İşte tüm detaylar.

Epic Games’in Google’a karşı açtığı dava, Apple’la olan mahkeme salonundaki mücadelesinden çok daha farklı bir süreçte gerçekleşti.
Federal bir jüri, video oyunu geliştiricisinin yanında yer aldı ve Google’ın, Play Store’u nasıl işlettiği konusunda ABD antitröst yasalarını ihlal ettiğini iddia etti.

The Verge’e göre jüri oybirliğiyle arama motoru devinin Android cihazlar için uygulama dağıtımı ve uygulama içi faturalandırma hizmetleri üzerinde yasa dışı bir tekele sahip olduğu konusunda hemfikirdi. Ayrıca şirketin diğer video oyun şirketleriyle yaptığı dağıtım anlaşmalarının yanı sıra, cihaz üreticileriyle uygulamalarının Android cihazlara önceden yüklenmesine yönelik anlaşmalarının da rekabete aykırı olduğunu tespit etti.

Epic, şikayetinde Google’ın, başlangıçta “Project Hug” olarak bilinen bir girişim kapsamında oyun geliştiricilerine oyunlarını Play Store’dan indirilebilir hale getirmeleri için sessizce yüz milyonlarca dolar ödediğini söyledi.

Şirketin Activision Blizzard’a rakip bir uygulama mağazası oluşturma planlarından vazgeçmesi için 360 milyon dolar ödediği iddia edildi ancak oyun geliştiricisi daha sonra bunu yalanladı. Epic’in, Fortnite’ı Play Store dışında piyasaya sürdükten sonra teşvik programını başlattığını söylediği arama motoru devinin, Nintendo, Ubisoft ve Riot Games ile de anlaşmalar imzaladığı bildiriliyor.

Jüri, Epic Games’in arama motoru devinin eylemlerinden olumsuz etkilendiği sonucuna vardı, ancak zaferinin Google’ın uygulamalarını nasıl değiştireceğini henüz bilmiyoruz. Epic Games CEO’su Tim Sweeney, X’te yayınlanan bir açıklamada mahkemenin Ocak ayında “çözümler üzerinde çalışmaya” başlayacağını söyledi.
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