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Teknoloji Google dünya listesinde lahmacun sürprizi!
Teknoloji

Google dünya listesinde lahmacun sürprizi!

Dünyanın felaketler yılı olarak kayda geçen 2020’nin sonuna sayılı gün kalırken, arama motorları ve sosyal medya platformları 2020 yılında trend olan konuları açıklamaya devam ediyor. Geçen hafta Türkiye arama trendlerini açıklayan Google, dünya listesinde lahmacun sürprizi ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2020-12-15 11:11:00 -
Google dünya listesinde lahmacun sürprizi!

Koronavirüs salgınının aramaları kökten değiştirdiği görülen raporda, yemek tarifleri aramalarına Türkiye’den iki konu damgasını vurdu.

Herkesin karantina sürecinde evde kaldığı dönemde evde ekmek yapımı tarifi aramaları Google dünya listesinde “ekmek” kelimesinin ikinci sıraya yerleşmesini sağladı.

Listede ekmek dışında şaşırtıcı olan, diğer yemek tarifi araması ise “lahmacun” oldu.  Orta Doğu mutfağının lezzetlerinden olan lahmacun, Google dünya listesinde beşinci sırada yer aldı.

Google’ın dünya listesinde ilk 10 yemek tarifi sıralaması şu şekilde oluştu:

Tarifler

1) Dalgona coffee (Dalgona kahvesi)
2) Ekmek
3) Sourdough bread (Ekşi mayalı ekmek)
4) Pizza
5) Lahmacun
6) Beer bread (Bira ekmeği)
7) Banana bread (Muz ekmeği)
8) Pita bread  (Pide ekmek)
9) Brioche (Çörek)
10) Naan (Mayalı yassı ekmek)

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