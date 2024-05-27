Google Chrome'un iOS sürümüne yeni özellik

Google, dünya çapında milyonlarca insanın kullandığı tarayıcısı Chrome’un iOS ve iPadOS sürümlerinde küçük ama kullanışlı olabilecek değişiklikler yaptı. Değişiklikler, iPhone ve iPad sahibi Chrome kullanıcılarının deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Artık kullanıcılar, cihazlarındaki Chrome uygulamasında bulunan menü çubuğunu özelleştirme seçeneğine sahip olacaklar.

Özellik, uygulamanın sağ tarafında bulunan üç nokta kısmından kullanılabilecek. “Menüyü Özelleştir”e bastığınızda menüyü keyfinize göre ayarlayabileceksiniz. İşinize yarayan araçları çubukta tutabilecek, kullanmadıklarınızı kaldırabileceksiniz.

Chrome’un iOS sürümü, normalde en çok kullandığınız araçları önde gösteriyordu. Bu da aradığınız şeyi bulmanın gereksiz bir şekilde fazla zaman almasına neden olabiliyor ve kullanıcıyı sinir edebiliyordu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özelleştirme işleviyle böyle bir sorun kalmıyor. Akıllı düzenlemeyi kapatıp, keyfinize göre araçları seçebiliyorsunuz. Bu araçlar arasında İndirilenler, Geçmiş, Şifre Yöneticisi, Yer İşaretleri, Yenilikler gibi kullanıcıların sıkça tercih ettiği şeyler var. Aynı zamanda yer işaretlerine ekleme, çeviri yapma, tarama verilerini temizleme gibi işlevleri de düzenlemek mümkün.