  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Adet ve gramaj hilesine karşı Bakanlık harekete geçti
Fernandes artık yok!
Gözler kritik YAŞ toplantısına çevrildi
Meteorolojiden sel ve su baskını uyarısı
Teknoloji Google bu telefonlardan desteğini çekiyor
Teknoloji

Google bu telefonlardan desteğini çekiyor

Google, Android 2.3.7 ve eski sürüm olan telefonlar üzerinden Gmail uygulama konusunda desteğini çekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 11:59:00 -
Google bu telefonlardan desteğini çekiyor

Google, Android 2.3.7 (Gingerbread) ve altındaki sürüme sahip kişiler için e-posta göndermeye başladı. Bu Android sistemine sahip kullanıcılar, Eylül sonundan itibaren Google hesaplarına giriş yapamayacak.

Google, artık eski Android sürümlerini kullanan cihazlar üzerinden Gmail gibi uygulamalara giriş yapılamayacağını duyurdu. Bunlar, 2.3.7 (Gingerbread) ve daha öncekileri sürümler.

Android 2.3.7 ve altındaki versiyonları kullanan kullanıcılar, 27 Eylül itibariyle Google uygulamalarında giriş yapma sorunuyla karşı karşılaşacak ve bu sebeple söz konusu hizmetlerden mahrum kalacak.

Giriş yapılmak istendiğinde kullanıcı adı ve şifre hatalarıyla karşılaşılabileceği söyleniyor. Uygulama deneyimini sunmayacak olsa da Android sürümlerinden birini kullanıyorsanız ve Gmail gibi servislere ulaşmanız gerekiyorsa tarayıcı üzerinden hesabınıza giriş yapabileceksiniz.

Android 4.1 (Jelly Bean) de, Google Play Hizmetleri desteğini önümüzdeki ay kaybedecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay