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Teknoloji Google bu kez de toplu taşıma araçları için harekete geçti
Teknoloji

Google bu kez de toplu taşıma araçları için harekete geçti

Dev teknoloji şirketi Google, bünyesindeki Haritalar uygulaması için kullanıcılara toplu taşıma araçlarındaki doluluk oranını gösterecek yeni özelliğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 03:08:00 -
Google bu kez de toplu taşıma araçları için harekete geçti

Son zamanlarda bünyesine birçok yenilik ekleyen ABD merkezli teknoloji devi Google, şimdi de toplu taşıma araçları için harekete geçti. Şirket, Haritalar uygulaması için kullanıcılara toplu taşıma araçlarının doluluk oranlarını gösterecek yeni özelliğini duyurdu.

Yeni özellik ile birlikte kullanıcılar, tren ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının doluluk oranlarını gerçek zamanlı olarak görebilecek. Toplu taşıma araçlarının gerçek zamanlı doluluk oranı, Haritalar kullanıcılarından elde edilecek.

Söz konusu özelliğin ilerleyen günlerde tüm kullanıcılar için yayınlanması bekleniyor.

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