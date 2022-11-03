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Teknoloji Google bir uygulamayı kaldırdı
Teknoloji

Google bir uygulamayı kaldırdı

Google, 1 Kasım 2022 itibariyle Hangouts uygulamasına son verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 03:44:00 - 2022-11-03 03:44:49
Google bir uygulamayı kaldırdı

Google, Hangouts uygulamasına son verdi. Şirket ilk olarak 2018’de kullanıcıları Hangouts’tan Chat’e geçirme planlarını duyurmuştu. 2020 yılında ise bu uygulamayı tüm kullanıcılar için ücretsiz hale getirdi.

1 Kasım itibariyle artık Google kullanıcılarının tamamı Chat uygulamasına yönlendiriliyor.

Hangouts kullanıcıları, 1 Ocak 2023 tarihine kadar bilgilerini indirme talebinde bulanabilecek.

Hangouts'un da tarihe karışmasıyla birlikte Google+ projesinin son kalıntılarından biri de kullanımdan kalkmış oldu.

Google Chat uygulaması, Hangouts ile benzer özellikler vaat ederken, Gmail'e de entegre edilebiliyor.

 

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