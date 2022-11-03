Google bir uygulamayı kaldırdı
Google, 1 Kasım 2022 itibariyle Hangouts uygulamasına son verdi.
Google, Hangouts uygulamasına son verdi. Şirket ilk olarak 2018’de kullanıcıları Hangouts’tan Chat’e geçirme planlarını duyurmuştu. 2020 yılında ise bu uygulamayı tüm kullanıcılar için ücretsiz hale getirdi.
1 Kasım itibariyle artık Google kullanıcılarının tamamı Chat uygulamasına yönlendiriliyor.
Hangouts kullanıcıları, 1 Ocak 2023 tarihine kadar bilgilerini indirme talebinde bulanabilecek.
Hangouts'un da tarihe karışmasıyla birlikte Google+ projesinin son kalıntılarından biri de kullanımdan kalkmış oldu.
Google Chat uygulaması, Hangouts ile benzer özellikler vaat ederken, Gmail'e de entegre edilebiliyor.
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