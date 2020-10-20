Google Apple'ı üçe katladı

Araştırma şirketi Sensor Tower, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde Google Play Store ve App Store'un indirme sayılarını açıkladı. Yayınlanan rapora göre teknoloji devi Google, indirme sayılarında 2019'a göre yüzde 30'luk bir artış yaşayarak rakibi Apple'ı 3'e katlamayı başardı.

Google Play Store'dan 80,6 milyar uygulama indirilirken, App Store'da 26,6 milyar uygulama indirildi. İndirilen uygulamaların yüzde 13,49'u oyun, yüzde 9,11'i eğitim, yüzde 6,95'i iş alanında oldu.

Ayrıca Play Store'un 2019 yılındaki indirme verilerinde yüzde 30,3'lük bir artış yaşandı. Apple'da ise bu artış, yüzde 2,5 seviyelerinde seyretti.