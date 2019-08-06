ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında "Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü" imzalanacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın imzalanacak protokol ile orman, su, toprak, iklim değişikliği, geri dönüşüm gibi konularda duyarlılık artırılacak.

Tarım, orman, hayvancılık alanında gönüllü faaliyet ve projeler desteklenecek. Tarım ve çiftçiliğin seyri ve oluşum sürecinin yakından tanınması sağlanacak.

Protokolle, tarlasına domates ekecek, toplayacak gönüllülerden destek alınabilecek. Orman yangınlarına destek olmak isteyen gönüllüler de çevreyi korumak üzere yürütülecek projelerde aktif yer almak isteyenler de bu proje kapsamında görev yapabilecek.



Gönüllülük bilincini artırıcı, özendirici projeler aracılığıyla gıda, orman, su, toprak, tohum, tüketim, tasarruf, geri dönüşüm, çevre kirliliği, iklim değişikliği, küresel ısınma gibi konularda başta gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde bilgi ve duyarlılık düzeyi arttırılacak.

Bunun yanı sıra, doğaya karşı ödev ve sorumlulukları benimsetilerek, orman ve ağaçlandırma, tarım ve hayvancılık uygulamalarında bulunmak suretiyle gençlere farklı tecrübeler kazandırılarak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunulması için iş birliği gerçekleştirilecek.

Toplumun her kesimini kapsayacak, yaş sınırlaması olmayan projede, gönüllü arayanların ve gönüllü olmak isteyenlerin buluşma platformu, organizasyonun resmi adresi "gencgonulluler.gov.tr" olacak.



- Topraktan sofraya uzanan süreç yakından tanınacak



Bu yılın "gönüllülük yılı" ilan edilmesi kapsamında imzalanacak protokolle, gönüllülüğün yaygınlaşmasını ve toplumsallaşmasını sağlamak üzere tarım, hayvancılık, orman ve çevre alanlarında gönüllülüğe ilişkin projeler yürütülecek.

Faaliyetler, mevzuata uygun biçimde milli parklar, araştırma enstitüleri, gıda referans ve kontrol laboratuvarları, el sanatları eğitim merkezleri gibi hizmet birimleriyle bağlı kuruluşlarda ve taşra teşkilatlarında gerçekleştirilecek.



Toplumun her kesiminin, tabiatı tanıması, ormanların önemini kavraması noktasında farkındalık oluşturularak, topraktan sofraya uzanan tarımın ve çiftçiliğin seyrini, hayvancılığın ve hayvansal gıdaların oluşum sürecini tanımaları sağlanacak.

