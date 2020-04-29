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Aktüel

’Gönüllü Hanımlar’ maske üretimi için makine başında

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde faaliyet gösteren ve 44 üyesi bulunan Gönüllü Hanımlar Derneği üyeleri maske üretimi yaparak vatandaşlara destek olmaya çalışıyor.

2020-04-29 14:47:57 -
’Gönüllü Hanımlar’ maske üretimi için makine başında

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde faaliyet gösteren ve 44 üyesi bulunan Gönüllü Hanımlar Derneği üyeleri maske üretimi yaparak vatandaşlara destek olmaya çalışıyor.


Sandıklı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde sürdürülen çalışmalar kapsamında, Sandıklı Kaymakamlığı ve Sandıklı Belediyesi destekleriyle yapılan çalışmalarda günlük ortalama 100 - 150 civarında maske ürettiklerini belirten Dernek Başkanı Fulya Bolcal, "Covid-19 salgını nedeniyle hastanede tedavi gören hastalarımıza acıl şifalar diliyorum. Hastalık nedeniyle kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bu pandemi döneminde Gönüllü Hanımlar Derneği üyeleri olarak, bizde halkımıza ve devletimize destek olmak adına maske üretimine başladık. Halk Eğitim Merkezinde bulunan dikiş atölyesinde maske üretimi yapıyoruz. Sandıklı Kaymakamlığı, Belediye ve Halk Eğitim Müdürlüğü bizler destek oldu. 3-4 gün önce üretime başladık ve ürettiğimiz ürünleri vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. 44 kişilik üyelerimiz vardiyalı şekilde sosyal mesafeyi koruyarak ve kalabalık oluşturmayacak şekilde maskelerimizi kesiyoruz, dikiyoruz ve ütüsünü yapıp steril poşetlere koyarak vatandaşlara ulaştırıyoruz. Günlük ortalama kişi sayımıza göre 100- 150 civarında bir üretim yapıyoruz. Bu ramazan gününde büyük fedakarlık gösterip buraya gelen kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

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