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Gönüllü doktorlardan Suriyeli çocuklara sünnet

Gönüllü doktorlar Suriyeli çocukları sünnetini yaptı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:51
Gönüllü doktorlardan Suriyeli çocuklara sünnet

Gönüllü doktorlar Suriyeli çocukları sünnetini yaptı.


İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ve AID Uluslararası Doktorlar derneği tarafından, Suriye’nin Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan Kilis’in karşısında bulunan Kara köprü, Siccu ve Elbil kamplarında sünnet organizasyonu düzenlendi.


Suriye’ye gönüllü olarak gelen Ürolog Doktor Mehmet Ardıç, “Suriye’de devam savaşta en fazla etkilenen çocuklar ve kadınlar oluyor. Bizler sağlık alanında faaliyetlerimiz tüm hızıyla sürdürüyoruz. Gönüllü doktor arkadaşlarımızla bugün ise minik kardeşlerimizin sünnetlerini gerçekleştiriyoruz” dedi.


Sünnetin dini ve kültürel açıdan gerekliliğinin yanı sıra sünnetin sağlık açısından da birçok faydası olduğunu söyleyen Ardıç, “Çeşitli kamplarda 2 gün içinde 85 minik kardeşimizi sünnet edip tedavisini gerçekleştirdik” diye konuştu.


Ardıç, sünnet şöleni için gereken tıbbi malzemelerin, Konyalı hayırseverler tarafından temin edildiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:51
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