SON DAKİKA
Gönüllere Dokunan Hizmet: Kestel'de Ramazan Sosyal Yardımlarla Yaşanıyor
Oruç

Gönüllere Dokunan Hizmet: Kestel’de Ramazan Sosyal Yardımlarla Yaşanıyor

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Gönüllere Dokunan Hizmet: Kestel’de Ramazan Sosyal Yardımlarla Yaşanıyor

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol’un öncülüğünde sosyal ve gönül belediyeciliği anlayışıyla hareket eden Kestel Belediyesi, Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara çok yönlü destek sağlıyor.

Ramazan ayının merhametini ve bereketini Kestel’in her hanesine taşımayı amaçlayan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, sosyal yardımlarla hem sofralara, hem de gönüllere dokunuyor. Bu kapsamda Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, paylaşma ve yardımlaşma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı Ramazan ayı boyunca yürütülen sosyal yardım çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ramazan’ın merhamet, paylaşma ve gönül birliği ayı olduğunu ifade eden Başkan Erol, “Kestel’de sosyal belediyeciliği yalnızca bir hizmet anlayışı olarak değil, gönül belediyeciliği olarak görüyoruz. Bu mübarek ayda kimsenin kendini yalnız hissetmemesi için kapı kapı, gönül gönül çalışıyoruz” dedi.

Ramazan Süresince İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Erzak Kolisi, Market Kartı, Sıcak Yemek Ve Protein Desteği Sağlanıyor

 

Başkan Erol, Ramazan süresince ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi, market kartı, sıcak yemek ve protein desteği sağlanacağını belirterek, ücretsiz ekmek desteğinin de kesintisiz devam ettiğini söyledi.

Başkan Erol, “Kestel’de hiçbir sofrada ekmek eksik olmasın diye ihtiyaç sahibi ailelerimize ücretsiz ekmek desteğimizi sürdürüyoruz. Belediyemiz tarafından Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik ücretsiz ekmek dağıtımlarımıza da devam edeceğiz.” diye konuştu.

 

Bayram öncesinde çocukların sevincini her zaman önemsediklerini belirten Başkan Ferhat Erol, “Daha önce hayata geçirdiğimiz bayramlık kıyafet desteklerini bu Ramazan’da da sürdürüyoruz. Gönül belediyeciliğimizin en güzel karşılığı, çocuklarımızın yüzünde gördüğümüz tebessümdür. Bayram sevincini her çocuğumuz yaşasın istiyoruz” dedi.

Başkan Erol: “Çölyak Hastası Vatandaşlarımıza Yönelik Glütensiz Gıda Kolisi Desteği Sağlıyoruz”

Çölyak haztalığının bir tercih değil, ciddi bir sağlık hassasiyeti olduğuna dikkat çeken Başkan Erol, glütensiz gıdaya erişimin bu hastalar için hayati önem taşıdığını vurguladı.

 

Başkan Erol, “Çölyak hastası hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştırmak, sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimlerini desteklemek bizim için çok önemli. Bu anlayışla Kestel’de ikamet eden çölyak hastası vatandaşlarımıza yönelik glütensiz gıda kolisi desteği sağlıyoruz” dedi.

Başkan Erol, destekten faydalanmak isteyen Kestel’de ikamet eden vatandaşların başvuruda bulunmaları gerektiğini belirtti.

