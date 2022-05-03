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Medya Gönül Yazar'dan haber var!
Medya

Gönül Yazar'dan haber var!

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yakın dostu sanatçı Gönül Yazar’la ilgili çok üzücü bir haber verdi. Gönül Yazar ile ilgili açıklamayı gece saat 03.00 sıralarında duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 15:44:00 - 2022-05-03 15:44:45
Gönül Yazar'dan haber var!

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yakın dostu ünlü sanatçı Gönül Yazar’la ilgili çok üzücü bir haber verdi. Gönül Yazar ile ilgili açıklamayı gece saat 03.00 sıralarında duyurdu.

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasının tanınan ismi haline gelen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yakın dostu  sanatçı Gönül Yazar’la ilgili üzücü açıklamalar yaptı.

Gönül Yazar ile ilgili kötü haberi verince hayranları ve yakın dostları da hemen geçmiş olsun dileklerini iletmeye başladı.

Uzun zamandır sağlık problemleri ile uğraşan Gönül Yazar'dan son yaşadığı talihsiz kaza sonucu kötü haber de geldi.

Kötü haberi ise ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.,

Onur Akay'ın açıklamalarına göre ünlü sanatçı Gönül Yazar sol gözünü tamamiyle kaybetti.

Kendisinin de çok yakın dostu olan Akay açıklamalarında “Gönül abla, gece 03:00’da yataktan kalkmış ve halı kayınca duvarın sivri kısmına gözünü çarpmış. Gözleri resmen patlıcan moru oldu. Morluk 16 gün sonra geçti ama sol gözü tamamen kör oldu, sağ gözünde de bulanıklık başlayınca iki ayrı ameliyat oldu.” ifadelerini kullandı.

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