Gönül isterdi ki... Erdoğan- Sisi görüşmesi üzerine!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Gönül isterdi ki, Sadece Tayyip Erdoğan değil..

Tüm dünya, 2013 yılındaki Mısır’da yaşanan darbeye karşı dik dursun..

Gönül isterdi ki, Mısır’da seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi’yi devirmek isteyen darbecilere, sadece Türkiye değil, tüm dünya “Hayır” desin.. Tavır koysun..

Gönül isterdi ki, Tayyip Erdoğan sadece 12 yıl değil, ömür boyu o darbeci Sisi ile tokalaşmasın..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gönül isterdi ki, Mursi’nin hatırasına asla halel gelmesin.. 12 yıl değil, 120 yıl da geçse, Mursi’nin katillerinden hesabı sorulsun..

Gönül isterdi ki, Mısır’da bir gecede katledilen 5 bine yakın insanın hesabı sorulsun..

Gönül isterdi ki, Rabia hiç unutulmasın, katillerine dünya dar edilsin..

Gönül isterdi ki, Rabia’nın katillerine dünya ülkelerinden hiçbirisi, bırakın ayaklarının altına kırmızı halı serilmesini, zorunlu ihtiyaç malları dışında bir tane satmasınlar..

Gönül isterdi ki, tarih “Türkiye, Mısır’daki darbeye 12 yıl direndi” diye değil, “Türkiye, Mısır’daki darbeye, direndi ve darbeciler pes etti” diye yazsın..

Ama hani nerede?

Nerede o hukuk?

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...