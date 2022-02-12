Gönül elleri çarşısı iyilik atölyeleri ihtiyaç sahibi kadınların üretim üssü oldu

Tamamı el emeği göz nuru olan ürünlerin imalatında çalışan ihtiyaç sahibi kadınlar, İyilik atölyesindeçalışarak ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Hediyelik eşyalardan, Pazar filesine, giysiden halı, kilim dokumaya kadar geniş yelpazede üretilen ürünlerin satışından elde edilen gelirlerin tamamı ise yine ihtiyaç sahibi ailelere veriliyor. Eşi Fatma Yazıcı ile birlikte Gönül Elleri Çarşısını ziyaret eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “İhtiyaç sahibi ile ihtiyaç fazlasını buluşturmaya çalışıyoruz. Gerçekten, bütün gönüllere dokunduğumuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi gönül belediyeciliğinin zirve noktasına çıkma çabamızı elimizden geldiğince gösteriyoruz.” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanında alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı içerisinde bulunan iyilik atölyeleri, ihtiyaç sahibi kadınlar için üretim üssü oldu. Tuzla’da yaşayan ve takipleri Gönül Elleri Çarşısı tarafından yapılan ihtiyaç sahibi kadınlar, İyilik Atölyeleri’ne gelerek hem üretmenin keyfini yaşıyorlar hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Atölyelerde ihtiyaç sahibi kadınların ürettiği giyim, ev dekorasyon, dikiş, nakış, halı dokuma, nikah şekeri, çanta, file gibi ürünler, Gönül Elleri Çarşısı’nın mağazasında satılıyor. Satılan ürünlerden el edilen gelir, ihtiyaç sahibi kadınlara ulaştırılıyor. Ayrıca çocuğu olan ve evinden ayrılamayan ihtiyaç sahibi kadınlar, firmaların talepleri doğrultusunda gelen el işlerini de evlerinde üretebiliyorlar. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı’nı ziyaret ederek üretim yapan kadınlarla sohbet ettiler.

“Balık tutmayı öğretme çabamızı sürdürüyoruz”

Gönül Elleri Çarşısı hakkında bilgi veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Gönül Elleri Çarşısı, 2009 yılında açılışını yaptığımız zaman bizim için kıymetli olan ve hala önemini yitirmeyen en kıymetli projemizdir. İhtiyaç sahibi ile ihtiyaç fazlasını buluşturmaya çalışıyoruz. Gerçekten, bütün gönüllere dokunduğumuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi gönül belediyeciliğinin zirve noktasına çıkma çabamızı elimizden geldiğince gösteriyoruz. 23 bine yakın aileye sadece erzak dağıtmak değil, her konuda bazen psikolojik bazen nakdi yardımlar olmak üzere bütün dezavantajlı kesimlere dokunmaya çalıştığımız bir organizasyon yapısıdır. En önemli ve en farklı yönü ise, çarşımızın açılışında Emine Erdoğan Hanımefendi’nin ifade ettiği gibi ‘Mağdur insanları beklemek değil, gidip ulaşmak lazım’ diyerek ulaşmayı sağlayan 4 bin 300 kadın kent gönüllümüzün gayreti ile beraber hem yardım dağıtmak hem de her yönüyle ailelerin yanında olmak, aynı zaman da üretim ve ekonomik destek sağlayacak olan, ‘Balık tutmayı’ öğretme çabamızı sürdürüyoruz” dedi.

“Burada 180 kadın üretime katkı sunuyor”

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın kurucu gönüllülerinden Dr.Fatma Yazıcı,” Takip ettiğimiz 23 bin ailenin içinden bazı kadınların üretime destek olabileceklerini fark ettik. Sadece hazır almak değil, üretmek konusunda da onlardan destek istedik. Sağ olsunlar onlar da geldiler. Burada Halk Eğitim ve İŞKUR ile birlikte projeler yaptık. Onlara üretmenin keyfini yaşattık. Çünkü üretmek insan ruhuna iyi geliyor. Sadece hazır almak değil, burada sosyalleşmek, akranları ile bir araya gelmek, sadece dertlinin kendisi olmadığını görmesi bile onların psikolojilerine iyi geldi. El sanatları atölyemiz böyle başladı. Şu anda 180 kadın burada üretime katkı sunuyorlar. Ev ekonomisine, birtakım faturalarını ödeme konusunda yardımda bulunmuş oluyoruz. Buraya gelen kadınlarımızın becerilerine göre üretimler yaptırıyoruz. Eğitim de veriyoruz. Özellikle burada eğitim verdiğimiz konularda evlere iş veriyoruz. Bizlerden yardım alan kadınlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Üretmenin keyfini yaşamak ve ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla bizimle işbirliği yapabilirler. Özellikle firmalara da seslenmek istiyorum. Biz Tuzla Belediyemizin hediyelik eşyalarını da burada üretiyoruz. Özel günler için firmalar bizlere sipariş veriyorlar. Çok uygun fiyata hediye kutuları hazırlıyoruz ve kendilerine teslim ediyoruz” dedi.