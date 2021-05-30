Gönül Dağı’nda üzen ayrılık! Diziye resmen veda etti

TRT1 ekranında Gönül Dağı dizisi 30. Bölümü ile sezon finali yaptı. Dizide akıbetleri en merak edilen Elif ve Sedat'ın kaderi resmen belli oldu. İkilinin ileride evlenmesi beklenirken şok gelişme yaşandı.

Serdar karakterini oynayan Utku Ateş, Show TV ekranında yakında başlayacak olan Cam Tavanlar dizisi ile anlaştı. Fakat söz konusu anlaşmanın kısa süreli olduğu konuşuluyordu ve Ateş'in Gönül Dağı'na geri döneceği konuşuluyordu.

Serdar karakteri 30. Bölümde Elif'e yolladığı mektup ile veda etti. Serdar mektubunda, “Bir karar vermem gerekiyordu. Eğer ilerlersem her şey çok daha kötü bir hal alacaktı. Ve ben seni böylesi bir savaşa dahil edemezdim, seni üzemezdim ikimizi buluşturan büyük vedalarımızda. Şimdi bizi ayıran da bu sonu gelmeyen vedalar olmuştu” diye yazdı.

Öte yandan Utku Ateş, sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesajla projeden ayrıldığını duyurdu.

Ateş yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar bir süredir tüm yazdıklarınızı okuyorum ve hepsi benim için çok değerli fakat bazen ne yazık ki güzel şeylerin bitmesi gerekiyor. Bu yolculuk sürecinde başından beri hep destek olan siz değerli izleyicilerimize, başta partnerim @zumre.megreli olmak üzere tüm oyuncu arkadaşlarıma, senaristlere, yönetmenlere ve bütün ekibe teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın" ifadelerini kullandı.