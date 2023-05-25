Gönül Dağı'nda sürpriz gelişme! Duyanlar kulaklarına inanamadı... Gözler 99. bölümde!

Hastalanan Ciritçi Abdullah iyileşecek mi?

Asuman ve Cemile’nin eşlerine sürprizleri ne olacak?

Rıfat'ın yardımına Selami koşar…

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“Gönül Dağı” 3. Sezon 99. Bölüm 27 Mayıs 2023 Cumartesi saat 20.00/ TRT 1

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran, her hafta reyting rekorları kıran Gönül Dağı, her Cumartesi TRT 1 ekranlarında ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dizinin doksan dokuzuncu bölümü, 27 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına geliyor.

Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtıyor.

Gönül Dağı’nın yeni bölümünde neler olacak:

Gedelli'ye amcaoğullarının yanına yabancı biri gelir. Amcaoğullarının gittiğini öğrenen kişinin yardımına Selma koşar. Amcaoğulları bu kişiye nasıl yardımcı olacaktır?

Ciritçi rahatsızlanarak yatağa düşer. Ciritçi'yi sevenler başında toplanır. Ciritçi iyileşecek midir?

Asuman ve Cemile, eşlerinin hafta sonu gelemeyeceğini duyduklarına çok üzülürler. İkilinin aklına bir fikir gelir. Amcaoğullarına sürprizleri ne olacaktır?

Rıfat emanet para meselesi yüzünden kasabanın tepkisiyle karşılaşır. Kasabalı kahveden ayağını çekmiştir. Rıfat'ın yardımına Selami koşar. Selami'nin kahveyle ilgili fikri ne olacaktır?

Elif'i halsizliği devam ederken Kenan tahlil sonuçlarını görür. Kenan ne yapacaktır?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Ayten Uncuoğlu, Zümre Meğreli, Sait Seçkin, Güliz Aybay, Öznur Yağcı, Hande Nur Tekin, Sevilay Gültekin, Beril Karademir, Samet Arda Mercan, Ali Toptaş, Sercan İnceer, Mücahit Koçak, Cengiz Sezgin, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Özlem Mert Köseoğlu, Kadir Bertan, Mustafa Şahin, Ulaş İnan Torun rol alıyor.

Gönül Dağı’nın doksan dokuzuncu bölümü, 27 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…