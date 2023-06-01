Gönül Dağı'nda sürpriz gelişme! Duyanlar kulaklarına inanamadı... Dalya diyor:

100 BÖLÜMDÜR DEVAM EDEN VE SÜREKLİ ARTAN BAŞARI!

(100. Bölüm) 3 Haziran Cumartesi 20.00 TRT 1

Amcaoğulları, Gedelli’ye geri döner…

TVR hayallerine memleketlerinde ulaşacaklardır…

Veysel ve Ramazan’ın bebek heyecanı…

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Elif’in Hastalığını Öğrenen Kenan zor günler yaşar…

Keriman, Ferses Müzik için ne yapacak?

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran, her hafta reyting rekorları kıran Gönül Dağı, bu hafta ekrana gelecek 100. Bölümüyle dalya diyor…

Başarısı her hafta katlanarak artan, izleyicilerin gözbebeği olan dizinin 100. bölümü, 3 Haziran Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına geliyor.

Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtıyor.

Gönül Dağı’nın 100. Bölümünde neler olacak:

“Amcaoğullarının kasabaya dönüşü coşkuyla karşılanır. TVR hayallerine Gedelli'den ulaşmaya çalışacaklardır. Bu arada hastaneden haber gelir. Bebeklerin cinsiyeti öğrenilecektir. Amcaoğulları eşleri ile tatlı bir yarışa girerler. Kazanan kim olacaktır?

Selma, aşkını gizlemeye çalıştığı için dalgınlaşır.

Selma'nın halini gören Gülsüm Öğretmen ona nasihat verir. Selma itiraf etmeye karar verir. Taner'in tepkisi ne olacaktır?

Elif'in hastalığının sebebini öğrenen Kenan, zor zamanlar yaşar. Elif'in hastalığı nedir?

Keriman ve Selami, programa çıkarlar. Keriman yeni bir iş hamlesi yapacağını açıklar. Keriman, Ferses Müzik için ne yapacaktır?”

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı’nın üstlendiği Gönül Dağı’nın senaryosunu Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Teoman Gök kaleme alıyor.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Ayten Uncuoğlu, Zümre Meğreli, Sait Seçkin, Güliz Aybay, Öznur Yağcı, Hande Nur Tekin, Sevilay Gültekin, Beril Karademir, Samet Arda Mercan, Ali Toptaş, Sercan İnceer, Mücahit Koçak, Cengiz Sezgin, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Özlem Mert Köseoğlu, Kadir Bertan, Mustafa Şahin, Ulaş İnan Torun rol alıyor.