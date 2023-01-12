Gönül Dağı'nda sürpriz gelişme! Duyanlar kulaklarına inanamadı...

“Gönül Dağı” 3. Sezon 82. Bölüm 14 Ocak 2023 Cumartesi/ 20.00/ TRT 1

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran, her hafta reyting rekorları kıran ve başarısını sürekli katlayan Gönül Dağı, her Cumartesi TRT 1 ekranlarında ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dizinin seksen ikinci bölümü, 14 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına geliyor.

Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtıyor.

Gönül Dağı’nın yeni bölümünde neler olacak:

Annesinin hastalığını öğrenen Taner, bir karar vermek zorundadır. Taner'i bekleyen zor karar nedir?

Asuman ve Ramazan arasında gerilim devam ederken, Ramazan bir işte çalışmaya başlar. Ramazan'ın yeni işi ne olacaktır?

Erkan mektup olayı yüzünden soruşturma geçirecektir. Disiplin soruşturması günü yaklaşırken Erkan, karamsarlığa düşer. Selma Öğretmen, Erkan'ın masumluğunu ispatlayabilecek midir?

Muammer ve Hüseyin altınların kendilerinde olduğunun anlaşılacak olmasından korkarlar. Ne yapacaklarını düşünürken akıllarına kasabalılara bir oyun oynamak düşer. İkilinin planı nedir?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Sait Seçkin, Güliz Aybay, Öznur Yağcı, Hande Nur Tekin, Sevilay Gültekin, Beril Karademir, Samet Arda Mercan, Ali Toptaş, Sercan İnceer, Mücahit Koçak, Cengiz Sezgin, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Merve Yıldız, Özlem Mert Köseoğlu,

Kadir Bertan, Mustafa Şahin rol alıyor.

Gönül Dağı’nın seksen ikinci bölümü, 14 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…