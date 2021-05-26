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Medya Gönül Dağı'nda şok eden sezon finali! Tam her şey güzel oldu derken...
Medya

Gönül Dağı'nda şok eden sezon finali! Tam her şey güzel oldu derken...

TRT 1'in ilgiyle takip edilen ve reytinglerde zirveyi kimseye bırakmayan Gönül Dağı dizisinin 30. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 07:56:00 -

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nda sezon finaline girilecek olan 30. Bölüm 2. Fragmanı da yayınlandı.

Dünya evine giren Sefer ve Zahide’nin düğünü Sefer’in evinde yangın çıkmasıyla adeta kabusa dönüşüyor.

Öte yandan izleyicileri en çok üzen gelişme ise Taner ve Dilek’in ayrılma sahnesi oldu.

Dilek fragmanda Taner’e İstanbul’a gitmesi gerektiğini söylüyor. Son sahnede ise yıllar önce olduğu gibi Dilek’in arabasına arkadan bakan Taner ve amcaoğulları görülüyor.

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