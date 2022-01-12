Gönül Dağı oyuncusundan o olaya sert tepki! 'Şerefsiz ruh hastası, pislik'

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncularından biri olan Berk Atan, sosyal medya hesabından İstanbul Başakşehir'de bir köpeği kasten öldüren Katarlı sürücünün serbest bırakılmasına, sert tepki gösterdi.

"Bu şerefsiz, potansiyel katil"

Atan, köpeği ezen sürücüye sert sözler sarf ettiği paylaşımında, bu kişinin serbest bırakılmasına da tepki gösterdi. Atan, ''Bu şerefsiz, ruh hastası pisliğin cezası hapis değilse, çıkarttığınız hayvan hakları yasasını çöpe atın. Bu şerefsiz, potansiyel katil!'' ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere İstanbul'un Başakşehir ilçesinde site önünde bir sürücü, sokak köpeği bile bile ezerek öldürmüş, kısa süre sonra gözaltına alınmış ancak sonrasında ise serbest bırakılmıştı.