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Medya Gönül Dağı nerede çekiliyor?
Medya

Gönül Dağı nerede çekiliyor?

Gönül Dağı ilk bölüm | TRT 1 ekranlarına yeni bir dizi daha geliyor. Tarihi dizilerin yanı sıra aile hayatını, Anadolu’yu konu alan dizilere bir yenisi ekleniyor. Gönül Dağı hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Gönül Dağı nerede çekiliyor? | Gönül Dağı konusu ne? | Gönül Dağı konusu | Gönül Dağı gerçek hikaye mi?

Yeniakit Publisher
2020-10-17 16:44:00 -
Gönül Dağı nerede çekiliyor?

Gönül Dağı konusu | TRT 1 yeni sezona birbirinden iddialı yapımlarla başladı. Son olarak yeni dizilere bir yenisi daha ekleniyor. Gönül Dağı isimli dizi 17 Ekim Cumartesi günü ilk bölümüyle ekranla gelecek. Peki, Gönül Dağı nerede çekiliyor?

Gönül Dağı gerçek hikaye mi?

Gönül Dağı dizisinin konusu merak ediliyor. Gönül Dağı, Anadolu’da şirin bir kasabada yaşayan üç kuzenin hayatlarını, hikayelerini konu alıyor. Dizi konusunun gerçek bir hayat hikayesinden alınıp alınmadığı merak ediliyor. Dizinin konusu ‘Bozkırın kalemi’ olarak tanınan ünlü yazar Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinin senaryolaştırılmış halidir.Buram buram Anadolu kokan bu hikaye sizi de kendine bağlayacaktır.

Gönül Dağı nerede çekiliyor?

Gönül Dağı dizisini izleyenler dizinin nerede çekildiğini merak ediyor. Gönül Dağı dizisi Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.

Gönül Dağı dizisi oyuncuları
Gönül Dağı dizisi oyuncuları

Medya

Gönül Dağı dizisi oyuncuları

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