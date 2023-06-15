Gönül Dağı için şok eden ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu, duyanlar inanamadı! Diziye veda ediyor

GÖNÜL DAĞI

Gönül Dağı adlı dizinin Sadık hayranları bu hafta yayınlanacak olan 102 bölümünü büyük bir heyecanla bekliyor Taner Veysel ve Ramazan gibi etkileyici karakterlerin hikayelerini izleyiciler buluşturan dizi başarılı bir kadro ve sürekleyici sıra nargilesi ile büyük bir hayran kitlesine edilmiş durumda Ancak son zamanlarda dizi ile ilgili ortaya atılan biri daha izleyiciler arasında Büyük bir şaşkınlık yarattı iddialara göre dizinin kadrosunda bir isim diziye veda edecek bir hikaye'de beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.

Dizi ile ilgili ortaya atılan son iddia ise büyük şaşkınlığa neden oldu iddialara göre sevilen isimlerden birisi diziye veda edecek her hafta yeni bölümün ekrana giren dizi Taner vezir ve Ramazan'ın ifadesine dikkatleri üzerine çekiyor Gönül dağının bu haftaki yenecek olan 102 bölümü seyirciler tarafından büyük bir heyecandan bekleniyor.

VEDA EDİYOR!

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Taner, yeni bir aşka hazır mı?

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Yaptığı hataların farkına varan Barış, nasıl bir karar alacak?

Azize'nin evliliğine karşı çıkan çocukları başarılı olabilecek mi?

Sennur ve Yaşar’ın düğün hazırlıklarında neler yaşanacak?

“Gönül Dağı” 3. Sezon 102. Bölüm 17 Haziran 2023 Cumartesi saat 20.00/ TRT 1

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran, her hafta reyting rekorları kıran Gönül Dağı, bu hafta ekrana gelecek yüz ikinci bölümüyle yine ilgi odağı olacak.

Hüzün, eğlence ve heyecanla dopdolu yeni bölüm, 17 Haziran Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına gelecek.

Gönül Dağı’nın yeni bölümünde neler olacak:

Selma Öğretmen'in Taner'e olan hisleri Veysel, Ramazan, Asuman ve Cemile'nin dikkatini çeker. Dörtlü, bu durumda ne yapacaklarını konuşurlar. Taner ile arasındaki bazı yanlış anlaşılmalar sonucu Selma kendini zor bir durum içinde bulur. Selma ne yapacaktır?

Elif'in ameliyattan çıkmasıyla herkes rahat bir nefes alır. Yaptığı hataların farkına varan Barış, bir karar vermiştir. Barış ne yapacaktır?

Azize'nin evliliğine karşı çıkan çocukları Azize'yi huzurevinden alarak başka bir yere götürmeye karar verirler. Azize'nin tepkisi ne olacaktır?

Sennur ve Yaşar evlenmeye karar vermiştir. Sennur mükemmel bir düğün ister. Bu durum Yaşar'ın başına neler açacaktır?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Ayten Uncuoğlu, Zümre Meğreli, Sait Seçkin, Güliz Aybay, Öznur Yağcı, Hande Nur Tekin, Sevilay Gültekin, Beril Karademir, Samet Arda Mercan, Ali Toptaş, Sercan İnceer, Mücahit Koçak, Cengiz Sezgin, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Özlem Mert Köseoğlu, Kadir Bertan, Mustafa Şahin, Ulaş İnan Torun rol alıyor.

Gönül Dağı’nın yüz ikinci bölümü, 17 Haziran Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de…

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